Bande de Créateurs – Pop-Up cool et engagé ! Bastille design Center, 10 juin 2023, Paris.

Du samedi 10 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023 :

dimanche

de 10h00 à 19h00

samedi

de 10h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Bande de Créateurs est de retour avec plus de 60 créateurs et artisans. Découverte, rencontre et partage seront au rendez-vous les 10 & 11 Juin au Bastille Design Center !

La Bande est de retour pour une nouvelle édition de découvertes, de rencontres, de partages !

On vous donne rendez-vous au mois de Juin, toujours au Bastille Design Center pour une édition sous le soleil

Bande de Créateurs c’est le pop-up cool et engagé !

Mode, bijoux, maroquinerie, mode et jouets pour enfant, céramique, art de la table décoration et linge de maison, petit mobilier et design, illustrations, produits zéro déchets, food, beauté & bien-être, jeux… de quoi se faire plaisir à tous les prix.

Des créations en petites séries, des pièces originales, de la production française et durable, des produits naturels et locaux…

Une boutique éphémère qui réunit le meilleur de la création française et qui durant ces 2 jours, vous permet de faire de belles rencontres, d’échanger et de partager avec les créateurs sur leur démarche.

Comme d’habitude, bonne ambiance et convivialité seront au rendez-vous avec un espace restauration, des DJ Set, tatouages…

Bastille design Center 74 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris

Contact : https://www.bandedecreateurs.fr/prochaine-edition/ contact@bandedecreateurs.fr https://www.facebook.com/events/259139163135142 https://www.facebook.com/events/259139163135142 https://www.bandedecreateurs.fr/prochaine-edition/

Bande de créateurs Bande de Créateurs Juin 2023 Bastille Design Center