Nous sommes impatientes de vous retrouver pour fêter le printemps. C’est une nouvelle fois au Bastille Design Center que nous vous donnons rendez-vous pour découvrir de talentueux créateurs comme toujours sélectionnés pour leurs créativités et leurs savoir-faire. La bande revient pour une édition de Printemps les 9 & 10 Avril 2022 au Bastille Design Center.

Au programme de ce weekend, plus de cinquante créateurs et artisans Mode, Bijoux, Maroquinerie, Enfant, Déco, illustrations, produits zéro déchets, food, beauté & bien-être, jeux… C’est une offre pour toute la famille que nous vous proposons, sous le signe d’une consommation éthique et responsable.

Comme d’habitude, bonne ambiance et convivialité seront au rendez-vous avec également un espace restauration, une ambiance musicale, des cocktails … Retrouvez les créateurs de la Bande : Mode et Accessoires

Adalma – Esquisse lingerie – Iko & Nott – Jacques studio – Kanten – KlaK – La mouche poulette – Louise Marcaud – Na Lingi – Nuance Paris – Sans Prétention – Santi Billie – Tej Alik – The Knotting Studio – Tildé Clothing – Tomber en Amour – Un si beau pas – YBY Paris Sacs et pochettes maroquinerie

Junot maroquinerie – Marthe Obels – Metropolitans Paris Bijoux

Adorabili Paris – AtelierJoa – Laklak – llayers – L’Atelier de Paulette – Mada – Marie Laure Floor – Atelier Siana Swieca – Stone Paper Feather Enfants

Din & Dom -Little croissant – Sayululu Décoration et céramique

Atelier Haüyne – Atelier super – Cocoroca atelier verrier – Éloïse Dubois – Junny – Mernes – MyGomet – Poetry ceramic – Yaël Germain céramique Fleurs et décoration florale

Nuances Design & Collab’ Beauté et bien-être

Baiyo – Boloven – Etat d’esprit cosmétiques – Iokko – Louis Prosper – Monsieur Arsène – Nuven Paris Illustration et papeterie

Aatei – Cécile Lucenay – Cœur Fleuri – Gaëlle Le Dréau – Lavilletlesnuages – Lesles Studio – Marieloucreation – Pepette Dessins Food

Benedetto confitures Atypiques – Holi Epicerie – Mainty – Mayscones Le bar de la Bande sera également au rendez-vous avec une offre sucrée et de délicieux rafraîchissements Bastille Design Center 74 Boulevard Richard Lenoir 75011 Parise Arrondissement Contact : https://www.facebook.com/events/4905392349529587 https://www.facebook.com/LaBandedeCreateurs/ https://www.facebook.com/LaBandedeCreateurs/ https://www.bandedecreateurs.fr/prochaine-edition/

