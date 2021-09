Bande de créateurs #16 – Bastille Design Center Bastille Design Center, 9 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 9 au 10 octobre 2021 :

samedi de 10h à 20h

et dimanche de 10h à 19h

gratuit

La bande revient pour sa 16ème édition ! Nous sommes impatientes de vous retrouver pour cette nouvelle édition automnale. C’est une nouvelle fois au Bastille Design Center que nous vous donnons rendez-vous pour découvrir de talentueux créateurs comme toujours sélectionnés pour leurs créativités et leurs savoir-faire.

Au programme de ce weekend, plus de cinquante créateurs et artisans Mode, Bijoux, Maroquinerie, Enfant, Déco, produits zéro déchets, food, bien être…

C’est une offre pour toute la famille que nous vous proposons, sous le signe d’une consommation éthique et responsable.

Comme d’habitude, bonne ambiance et convivialité seront au rendez-vous avec également des ateliers DIY, un espace restauration, une ambiance musicale, des cocktails et un concert.

Retrouvez les créateurs de la Bande :

Mode et Accessoires : Chochotte – Enais – Eyshee – Iko & Nott – Kanten – Kimono Lounge – La mouche poulette – Leonora – Louise Marcaud – Marianne by Marie Jordane – Nuance Paris – Sagetshirt – Sensey Bali – Tildé Clothing

Bijoux : AtelierJoa – Cloélie – Facette by Laura – Le Strict Maximum – Les Nanas ont du Chic – Lilou Galas – Mahny Jewelry – Stone Paper Feather – Sur le nuage de Meije

Sacs et pochettes : Atelier Mars – Balsa leather – FP Accessoires – Moholess – Ozé Paris

Mode et déco Enfants : Les Gros Doux – Mummy Je Share

Décoration et céramique : Claire Manceau Céramique – GRZ céramique – Junny – Ogre la Fabrique – Tupu Home – Yukka

Fleurs et décoration florale : Bohola – MA Fleurs vagabondes

Beauté et bien-être : Krakra – Mindology – Mont secret – Monsieur Arsène – Stones Club – Thelma Paris

Illustration et papeterie : Atelier Bigarade – Bam Studio – Cinq Points – Ève Gentilhomme – Monocotylédone – Motus et bouche cousue – Only Wild – Pierre Feuillatre – Soleon Illustration – Sweet Planet

Food : Benedetto confitures Atypiques – Holi Epicerie

Le Bar de la Bande sera également au rendez-vous avec une offre sucrée et de délicieux rafraîchissements

///// DJ SETS by KDBuzZ tout au long du week-end /////

Découvrez tout le programme ici : https://www.bandedecreateurs.fr/prochaine-edition/

Bastille Design Center 74 Boulevard Richard Lenoir Paris 75011

5 : Richard Lenoir (63m) 9 : Saint-Ambroise (89m)



Contact :BANDE DE CREATEURS 0679666639 contact@bandedecreateurs.fr https://www.bandedecreateurs.fr/ https://www.facebook.com/LaBandedeCreateurs contact@bandedecreateurs.fr

