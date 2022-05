Bande de Bulles – Exposition d’Aurélien Morinière Eymoutiers, 1 juin 2022, Eymoutiers.

Bande de Bulles – Exposition d’Aurélien Morinière Avenue de la Paix Eymoutiers

2022-06-01 – 2022-06-30

Avenue de la Paix Haute-Vienne Eymoutiers

Rdv les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h, les jeudis de 10h à 12h et les vendredis de 16h30 à 18h30, à la Bibliothèque (avenue de la Paix). Gratuit. Rens : 05 55 69 21 97

Dans le cadre du Festival Bande de Bulles de St Léonard de Noblat, la bibliothèque d’Eymoutiers accueille une exposition des dessins d’Aurélien Morinière, illustrateur de bandes dessinées, son style va de la BD de jeunesse à l’épopée médiévale en passant par le roman graphique et la science fiction.

