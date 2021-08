BANDE À PART Plage du Prado, 19 août 2021, Marseille.

Plage du Prado, le jeudi 19 août à 19:00

BANDE A PART concert live @ Les Nocturnes Du BEACH Soccer Marseille HOSTED BY MICHEL HANNA EVENTS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ BANDE À PART groupe d’origine Corse, À mi-chemin entre Buenos Aires et les plages branchées de Porto-Pollo, de palaces en bidonvilles, les trois garçons de la formation Bande à part incarnent avec conviction leurs rôles de bandits rocker. Armés de lunettes aviateurs et de pseudonymes rappelant les quartiers chauds du New York de Martin Scorsese, ces trois-là cultivent le look du parfait gangster des seventies. Pantalon pattes d’ef’, chemise satinée aux couleurs flashys, à grand col façon disco, brushing impeccable… La panoplie est stylée. Le groupe enchaîne les dates de représentations. Il faut dire que depuis leur création cette émanation du groupe Blague à part, dégaine ses armes fatales (voix, guitare, batterie) plus vite que son ombre. Ce groupe cultive autant la dérision que sa partition musicale, sans frontière. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LISTEN > Ricordu [ [https://www.youtube.com/watch?v=95gu1DSkTYI](https://www.youtube.com/watch?v=95gu1DSkTYI)… ] ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LISTEN > Magnolias Forever [ [https://www.youtube.com/watch?v=amrTlwzC8K0](https://www.youtube.com/watch?v=amrTlwzC8K0)… ] ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LISTEN > Un petit poisson, un petit oiseau [ [https://www.youtube.com/watch?v=zSFuIL2O-Iw&index=2](https://www.youtube.com/watch?v=zSFuIL2O-Iw&index=2)… ] ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ & PLUS ENCORE > [https://www.youtube.com/watch?v=zSFuIL2O-Iw](https://www.youtube.com/watch?v=zSFuIL2O-Iw)… ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Les Nocturnes du Beach Soccer, c’est quoi ? Durant une semaine, venez vivre des soirées inédites, avec pour chaque soir, un thème et/ou artiste(s) différent(s) ! Un moment unique, les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles ! Avec également pour vous : ► SCANNA [DJ Résident] & Show GOGO ► Snacking tout le long de la soirée ! ► Espace VIP ACCÈS GRATUIT : Uniquement sur Bracelets ou Billet électronique à récupérer gratuitement : Auprès de l’#Infoline : 0778216466 ou Via le lien #LePotCommun : [https://www.cityvent.com/events/g5u81g4s](https://www.cityvent.com/events/g5u81g4s) La présentation d’une invitation ne garantit pas l’accès mais la gratuité, une tenue et attitude correctes seront exigées. Événement interdit aux mineurs.

Plage du Prado Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



