Ibis La Ciotat, le vendredi 17 septembre à 21:30

Les Bande à Part revisitent à leur image les grands noms de la chanson française, de la pop rock international en passant par les jolies chansons Corses ayant bercé notre enfance en leur donnant une nouvelle jeunesse.. [https://www.facebook.com/bandeapartlive](https://www.facebook.com/bandeapartlive) Inscriptions gratuites uniquement sur le site [https://bistro-515.com](https://bistro-515.com) Pass sanitaire obligatoire, et présence de buvettes. Attention places limitées, réservez vite ! ♫♫♫ Ibis La Ciotat 515 Avenue de la Tramontane, 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T21:30:00 2021-09-17T23:30:00

Détails Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu Ibis La Ciotat Adresse 515 Avenue de la Tramontane, 13600 La Ciotat Ville La Ciotat