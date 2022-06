Bande à Part

Bande à Part, 7 juillet 2022, . Bande à Part

2022-07-07 – 2022-07-07 30 30 Quand la musique se donne donne, donne, sur scène, quand elle ne triche pas… ça ressemble… aux chansons de Bande à Part, déjà si familières dès la première écoute.



Une « pop-corn » mélodieuse aux saveurs frivoles des 70’s, 80’s, qui vous saute aux oreilles et vous attrape le coeur. Il faut dire que Bande à Part a un goût prononcé pour le « patchwork musical du tout est permis ».



dernière mise à jour : 2022-05-23

