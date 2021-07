Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour, Lot-et-Garonne Bandas et feu d’artifice Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour Catégories d’évènement: Hautefage-la-Tour

Lot-et-Garonne

Bandas et feu d’artifice Hautefage-la-Tour, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Hautefage-la-Tour. Bandas et feu d’artifice 2021-07-13 – 2021-07-13

Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne Feu d’artifice offert par la mairie à partir de 23h.

Pour patienter, dès 20h animation musicale par un groupe de bandas. Restauration et buvette sur place.

dernière mise à jour : 2021-06-17

