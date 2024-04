Bandas à la Métairie Grande du Théron Prayssac, samedi 13 avril 2024.

Notre premier événement de l’année vous attend à la Métairie Grande du Théron avec une soirée bandas! Mais ce n’est pas seulement de la musique envoûtante qui vous attend… Nous avons le plaisir de vous proposer un repas à la hauteur de vos attentes !

L’agneau de la Métairie, préparé et longuement cuit au braséro vous promet un régal culinaire ! Et ce n’est pas tout ! Il sera accompagné d’un menu complet avec un buffet de salades composées, du Rocamadour, et un dessert.

Uniquement sur réservation: https://www.billetweb.fr/bandas-a-la-metairie

La banda Les Mascagnes répondra présente pour ambiancer le début de soirée. Et après ? À 23h, DJ Nico prendra les commandes pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Ce sera aussi l’occasion de déguster de toutes les cuvées de La Métairie à volonté

Menu:

Buffet froid, salade composée

Agneau de la Métairie grillé, accompagné

Rocamadour

Dessert 5050 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13

Métairie Grande du Théron

Prayssac 46220 Lot Occitanie metairegrandedutheron@gmail.com

