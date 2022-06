Banda Domato – World Music Brésilienne Figeac Figeac Catégories d’évènement: 46100

Figeac

Banda Domato – World Music Brésilienne
l'Arrosoir 5, rue de Crussol Figeac
2022-06-24

2022-06-24 – 2022-06-24 l’Arrosoir 5, rue de Crussol

Figeac 46100 Né en 2017 de la rencontre de musiciens d’univers différents,

Banda do mato sillonne les routes de France pour partager l’énergie de la musique brésilienne.

Leurs compositions nous transportent dans l’atmosphère envoûtante de leur répertoire, saupoudré de quelques standards populaires.

Une invitation au voyage qui ouvre l’imaginaire, en éveillant les sens dans une interaction chaleureuse. Composition du groupe:

Rafael Breda: voix lead, flute traversière, guitare.

Ulysse Strauss: pandeiro, congas, batterie, berimbau, choeurs.

Camilo Bonhert: guitare, choeurs. banda-do-mato



