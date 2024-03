Bancal donne la parole à Nos Futurs Hall Rennes, samedi 23 mars 2024.

Bancal donne la parole à Nos Futurs Événement des Champs Libres Samedi 23 mars, 15h00 Hall

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Les jeunes journalistes de Bancal donnent la parole à celles et ceux qui font Nos Futurs, à travers trois émissions diffusées en simultané sur les médias sociaux (@bancal ). Ce projet est porté par l’association Tout Atout qui accompagne l’insertion professionnelle des jeunes à travers l’action artistique et culturelleà 15h, 16h et 17h sur Instagram (20′ par live)

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Les Champs Libres

nosfuturs