Marché de Noël : eguberriko merkatua Banca, 26 novembre 2023, Banca.

Banca,Pyrénées-Atlantiques

Stands créateurs et producteurs. 10h30, atelier Jokoxoki. 12h-14h, restauration : talo, sandwich. 15h, spectacle de « Zygo « le clown. photos avec Olentzero et Papa Noël. Boissons et crêpes toute la journée. Tombola avec tirage à 17h..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Designer and producer stalls. 10:30 am, Jokoxoki workshop. 12-2 pm, catering: talo, sandwiches. 3pm, show by « Zygo » the clown. photos with Olentzero and Papa Noël. Drinks and crêpes all day. Tombola with draw at 5pm.

Puestos de diseñadores y productores. 10.30 h, taller de Jokoxoki. 12.00 h-14.00 h, comida: talo, bocadillos. 15.00 h, espectáculo del payaso « Zygo ». Fotos con Olentzero y Papa Noël. Bebidas y crepes todo el día. Tómbola con sorteo a las 17 h.

Stände von Kreativen und Produzenten. 10.30 Uhr, Workshop Jokoxoki. 12.00-14.00 Uhr, Essen: Talo, Sandwich. 15 Uhr, Vorstellung von « Zygo « dem Clown. Fotos mit Olentzero und Papa Noël. Getränke und Crêpes den ganzen Tag über. Tombola mit Ziehung um 17 Uhr.

