PRINTEMPS DES POETES – LULA HELDT Banassac-Canilhac, mardi 5 mars 2024.

Banassac-Canilhac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 20:30:00

fin : 2024-03-05

Le Printemps des poètes se déroule du 9 au 25 mars 2024. Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. En 2024, pour ses 25 ans, le thème est « La Grâce ».

Chanson Poétique Onirique…

Chanson Poétique Onirique et Déjantée

Une autorisation à l’absurde. En solo, violoncelle et voix : c’est envoûtant.

Lula Heldt est une artiste inclassable.

Elle vit ses influences tsigane, jazz, opérette à la manière d’une Nina Hagen contemporaine !

Elle vous invite au cœur de son intime poésie…

Là où les mots deviennent cascades au fil des notes et où les onomatopées prennent du sens…

Poly-instrumentiste, elle s’accorde dans ce nouveau répertoire avec son Alfred, le violoncelle, venu tout droit de Roumanie, sans archet, à la manière d’une contrebasse de quinte.

L’humour s’ajoute à l’onirisme.

Artiste labellisée par le Réseau Chanson Occitanie

