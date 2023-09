MARCHÉ DE NOEL DE BANASSAC – COMITÉ D’ANIMATION DE BANASSAC Banassac-Canilhac Banassac-Canilhac, 9 décembre 2023, Banassac-Canilhac.

Banassac-Canilhac,Lozère

Nous vous invitons au Marché de Noël de Banassac qui aura lieu le samedi 9 décembre 2022 sur la place de l’église.

Programme à venir…

Inscription par mail( fagesluc@orange.fr ) ou 06 73 20 87 22….

2023-12-09

Banassac-Canilhac Salle des fêtes

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie



We invite you to the Banassac Christmas Market which will take place on Saturday, December 9, 2022 on the church square.

Program to come…

Registration by mail( fagesluc@orange.fr ) or 06 73 20 87 22…

Le invitamos al Mercado de Navidad de Banassac, que tendrá lugar el sábado 9 de diciembre de 2022 en la plaza de la iglesia.

Programa por venir…

Inscripción por correo electrónico( fagesluc@orange.fr ) o 06 73 20 87 22…

Wir laden Sie zum Weihnachtsmarkt von Banassac ein, der am Samstag, den 9. Dezember 2022 auf dem Kirchplatz stattfinden wird.

Programm wird noch bekannt gegeben…

Anmeldung per Mail( fagesluc@orange.fr ) oder 06 73 20 87 22…

