Soissons Soissons 02200, Soissons Bananes et brocolis, le spectacle culinaire interactif Soissons Soissons Catégories d’évènement: 02200

Soissons

Bananes et brocolis, le spectacle culinaire interactif Soissons, 26 juin 2021-26 juin 2021, Soissons. Bananes et brocolis, le spectacle culinaire interactif 2021-06-26 15:30:00 – 2021-06-26 16:30:00

Soissons 02200 0 0 6 Représentation de la compagnie théâtrale Acaly.

La Comtesse de Banolis vient faire sa grande conférence internationale BANANE ET BROCOLIS. Elle nous apprendra à reconnaître les fruits et légumes et l’art de composer une salade de fruits! +33 3 23 76 45 05 Représentation de la compagnie théâtrale Acaly.

La Comtesse de Banolis vient faire sa grande conférence internationale BANANE ET BROCOLIS. Elle nous apprendra à reconnaître les fruits et légumes et l’art de composer une salade de fruits! pixabay dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: 02200, Soissons Étiquettes évènement : Autres Lieu Soissons Adresse Ville Soissons lieuville 49.3899#3.32773