BANANA FESTIVAL Labenne, 5 août 2022, Labenne.

BANANA FESTIVAL Labenne

2022-08-05 – 2022-08-06

Labenne Landes Labenne

EUR Le Banana Festival c’est avant tout l’idée d’une bande de copains qui avait envie de se réunir autour d’un événement et de faire vivre la commune de Labenne. Se fût chose fait avec tout d’abouts la création de l’association et puis en 2019, la première édition du Banana festival qui avait rassemblé 2500 personnes dans le mythique Théâtre de Verdure de Labenne. Tous les âges se sont retrouvé dans ce bel écrin de nature autour du musiques venant d’ici et d’ailleurs. Après deux années annulées à cause de la crise sanitaire, tous les membres de l’équipe est motivés pour que cette deuxième édition en mettent plein les yeux sais festivaliers !

Pour sa deuxième édition, le Banana Festival a décidé de faire les choses en grands ! Un festival sur 2 jours, 11h de live, 9 artistes aux origines multiples, un thème qui éblouira les yeux de tous ! Alors une seule chose à faire réserver vos 5 et 6 août et rendez vous au Théâtre de verdure !

Le Banana Festival c’est avant tout l’idée d’une bande de copains qui avait envie de se réunir autour d’un événement et de faire vivre la commune de Labenne. Se fût chose fait avec tout d’abouts la création de l’association et puis en 2019, la première édition du Banana festival qui avait rassemblé 2500 personnes dans le mythique Théâtre de Verdure de Labenne. Tous les âges se sont retrouvé dans ce bel écrin de nature autour du musiques venant d’ici et d’ailleurs. Après deux années annulées à cause de la crise sanitaire, tous les membres de l’équipe est motivés pour que cette deuxième édition en mettent plein les yeux sais festivaliers !

Charles Duvicq

Labenne

dernière mise à jour : 2022-03-30 par