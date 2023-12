CONCERT DE NOËL Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 15 décembre 2023 20:00, Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Ban-sur-Meurthe-Clefcy,Vosges

Chants de Noël de Lorraine et de nos régions de France, par la chorale Isegoria.

Entrée gratuite – chapeau.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. 0 EUR.

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est



Christmas carols from Lorraine and other regions of France, by the Isegoria choir.

Free admission – hats on.

Villancicos de Lorena y otras regiones de Francia, a cargo del coro Isegoria.

Entrada gratuita.

Weihnachtslieder aus Lothringen und unseren französischen Regionen, vom Chor Isegoria.

Eintritt frei – Hut.

