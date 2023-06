JOURNÉE ÉVÈNEMENT : NATURE PROFONDE Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 17 juin 2023, Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Ban-sur-Meurthe-Clefcy,Vosges

Journée évènement organisée par la metteur en scène Marion Lavault, avec le collectif Sans Attendre et Klara Aubry.

– 11h : Balade spectacle, créée par les élèves de l’école Nicole Herry.

– 12h : Exposition, buvette et restauration.

– 14h30 : Balade spectacle.

– 17h : Spectacle « Heroïques »

– 18h30 : Concert organisé par la chorale de Ban-sur-Meurthe-Clefcy.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-17 20:00:00. 0 EUR.

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est



Event organized by director Marion Lavault, with the Sans Attendre collective and Klara Aubry.

– 11am: Balade spectacle, created by Nicole Herry schoolchildren.

– 12pm: Exhibition, refreshments and food.

– 2.30pm: Show stroll.

– 5pm: « Heroïques » show

– 6.30pm: Concert organized by the Ban-sur-Meurthe-Clefcy choir.

Evento organizado por la directora Marion Lavault, con el colectivo Sans Attendre y Klara Aubry.

– 11.00 h: Paseo y espectáculo creado por los alumnos de la escuela Nicole Herry.

– 12.00 h: Exposición, refrescos y comida.

– 14.30 h: Paseo y espectáculo.

– 17.00 h: Espectáculo « Heroïques

– 18.30 h: Concierto del coro de Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Tagesveranstaltung, organisiert von der Regisseurin Marion Lavault, mit dem Kollektiv Sans Attendre und Klara Aubry.

– 11 Uhr: Balade spectacle, gestaltet von den Schülern der Schule Nicole Herry.

– 12 Uhr: Ausstellung, Getränke- und Essensstände.

– 14.30 Uhr: Balade spectacle.

– 17 Uhr: Aufführung « Heroïques »

– 18.30 Uhr: Konzert, organisiert vom Chor Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES