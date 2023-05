CONCERT DES NEUGEOTTES DE MALZÉVILLE Défilé de Straiture, 19 mai 2023, Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

L’animation musicale comportera la présentation :

– d’airs de musique joués sur des instruments de musique traditionnelle : à l’épinette, au psaltérion et à la vielle à roue,

– de danses sur des airs lorrains,

– de chants provenant du répertoire du groupe Les Ménestrels de Gérardmer.

L’entrée sera libre et un chapeau passera.. Tout public

Vendredi 2023-05-19 à 20:15:00 ; fin : 2023-05-19 22:00:00. 0 EUR.

Défilé de Straiture Scierie du Lançoir

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est



The musical entertainment will include the presentation of :

– musical tunes played on traditional musical instruments: on the spinet, psaltery and hurdy-gurdy,

– dances on Lorraine tunes,

– songs from the repertoire of the group Les Ménestrels de Gérardmer.

The entrance will be free and a hat will be passed.

La animación musical incluirá la presentación de :

– melodías interpretadas con instrumentos musicales tradicionales: la espineta, el salterio y la zanfona,

– bailes con melodías de Lorena,

– canciones del repertorio del grupo Les Ménestrels de Gérardmer.

La entrada es gratuita y se repartirá un sombrero.

Die musikalische Unterhaltung umfasst die Darbietung von :

– von Melodien, die auf traditionellen Musikinstrumenten gespielt werden: auf dem Spinett, dem Psalterion und der Drehleier,

– von Tänzen zu lothringischen Melodien,

– von Gesängen aus dem Repertoire der Gruppe Les Ménestrels de Gérardmer.

Der Eintritt ist frei und ein Hut geht herum.

