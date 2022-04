Ban D’l Bong Marseille 1er Arrondissement, 30 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Ban D’l Bong Le Garage imaginaire – Casa Consolat 1 Rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

2022-04-30 20:30:00

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Samedi 30 avril, à 20h30, aura lieu le concert de Ban D’l Bong et on est ravi !!



Ban D’l Bong (arrière petit fils du monde en langue Punu), est un groupe Metis qui reflète les couleurs de notre société. Ban D’L Bong revisite le monde avec des compositions originales et donne naissance à un nouveau style musical : La Pop Sebene qui prend racine dans la rumba congolaise, et fusionne musique pop, slam, rock, afrobeat et reggae. Carrefour des langues, boulevard des rythmes ensoleillés, le tout servi sur un plateau d’ambiance sans fin… Le monde est un village et la musique son langage. Voyage de langues, de son et de partage.



Ban D’L Bong est un projet musical né à Marseille. Ce bassin culturel méditerranéen ou baigne plusieurs cultures d’ici et d’ailleurs a permis cette rencontre artistique unique entre les membres du groupe. Un rassemblement qui se veut humain et d’inspiration musicales complémentaires. Citoyens de la musique, Ban D’l Bong passe des messages à la fois engagés, mais aussi drôles et décalés dans plusieurs langues.

Concert Ban D’l Bong samedi 30 avril.

http://casaconsolat.org/

Le Garage imaginaire – Casa Consolat 1 Rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

