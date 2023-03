Ban des Vendanges des Côtes du Rhône Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse

Ban des Vendanges des Côtes du Rhône, 26 août 2023, Avignon

2023-08-26 17:00:00 17:00:00 – 2023-08-26 00:00:00 00:00:00 Avignon

Vaucluse Le Ban des Vendanges des Côtes du Rhône est la fête de lancement de la vendange dans la vallée du Rhône, principale manifestation bachique, culturelle et festive organisée le dernier week-end d’août. +33 4 90 16 00 32 https://compagnonscotesdurhone.fr/ Avignon

