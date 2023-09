RENCONTRE AVEC L’AUTRICE KATIA ASTAFIEFF Ban-de-Laveline, 29 septembre 2023, Ban-de-Laveline.

Ban-de-Laveline,Vosges

Dans le cadre des animations décentralisées du Festival International de Géographie.

Les plantes font leur cinéma – avec Katia ASTAFIEFF, autrice, « Les plantes carnivores font mouche » (Lucca)

Les plantes aussi font leur cinéma¿! Certaines ont le premier rôle, tandis que d’autres interviennent au cœur de l’intrigue. De celles qui séduisent à celles qui tuent, Katia Astafieff nous révèle avec humour les pouvoirs, réels ou imaginaires, de ces plantes du grand écran qui, loin d’être des éléments de décor, ont parfois un très beau rôle.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 21:00:00. 0 EUR.

Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est



As part of the Festival International de Géographie’s decentralized events.

Les plantes font leur cinéma – with Katia ASTAFIEFF, author, « Les plantes carnivores font mouche » (Lucca)

Plants make their own movies too! Some play the leading role, while others are at the heart of the plot. From those that seduce to those that kill, Katia Astafieff humorously reveals the powers, real or imagined, of these plants on the silver screen, which, far from being mere set pieces, sometimes play a very beautiful role.

En el marco de los actos descentralizados del Festival Internacional de Geografía.

Les plantes font leur cinéma – con Katia ASTAFIEFF, autora de « Les plantes carnivores font mouche » (Lucca)

Las plantas también hacen sus propias películas Algunas son las protagonistas, otras están en el centro de la trama. Desde las que seducen hasta las que matan, Katia Astafieff desvela con humor los poderes, reales o imaginarios, de estas plantas en la gran pantalla, que, lejos de ser meras piezas de decorado, a veces desempeñan un papel muy hermoso.

Im Rahmen der dezentralisierten Animationen des Internationalen Geographiefestivals.

Pflanzen machen Filme – mit Katia ASTAFIEFF, Autorin, « Les plantes carnivores font mouche » (Lucca)

Auch Pflanzen machen Filme¿! Einige spielen die Hauptrolle, während andere im Zentrum der Handlung stehen. Katia Astafieff enthüllt auf humorvolle Weise die realen oder eingebildeten Kräfte dieser Leinwandpflanzen, die weit davon entfernt sind, nur Kulissen zu sein, sondern manchmal eine sehr schöne Rolle spielen.

