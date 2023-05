VIDE-LANDAU 2 Place Eugène Grandjean, 1 juin 2023, Ban-de-Laveline.

Venez faire vos emplettes à Ban-de-laveline à l’occasion d’un Vide-landau inédit pour que vos chères têtes blondes soient habillées « stylé » pour l’été!

Sous la forme d’un dépôt-vente de particulier à particulier, l’association Green City vous propose de dénicher de jolies pépites sans pour autant vider votre porte-monnaie, tout en favorisant une économie circulaire bénéfique pour notre environnement. Dans cette « friperie » éphémère, ouverte de 10h à18h, vous trouverez des vêtements, accessoires, chaussures de la naissance à 7 ans et du petit matériel de puériculture. Des pièces sélectionnées avec soin, actuelles, à tout petit prix.

Si vous souhaitez y vendre des articles, le dépôt se fait la veille et le matin même sur rdv ( possibilité de faire le dépôt avant à domicile : nous consulter ), puis vous pouvez vaquer à vos occupations, nous nous chargeons de la vente! Les invendus et gains sont à récupérer le soir de l’événement.. Tout public

Jeudi 2023-06-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-01 18:00:00. 0 EUR.

2 Place Eugène Grandjean

Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est



Come and do your shopping in Ban-de-laveline on the occasion of an original « Vide-landau » so that your little ones are dressed « stylishly » for the summer!

In the form of a deposit-sale from private individual to private individual, the Green City association proposes you to unearth pretty nuggets without emptying your wallet, while promoting a circular economy beneficial for our environment. In this ephemeral « thrift shop », open from 10am to 6pm, you will find clothes, accessories, shoes from birth to 7 years old and small childcare equipment. Carefully selected, current items at very low prices.

If you wish to sell items, the deposit is made the day before and the morning of the sale by appointment (possibility of making the deposit before at home: consult us), then you can go about your business, we will take care of the sale! The unsold items and profits are to be recovered the evening of the event.

Venga a hacer sus compras a Ban-de-laveline con ocasión de un original « Vide-landau » para que sus pequeños se vistan « con estilo » para el verano

En forma de venta de particular a particular, la asociación Ciudad Verde le ofrece la posibilidad de desenterrar bonitas pepitas sin vaciar su cartera, al tiempo que fomenta una economía circular beneficiosa para nuestro medio ambiente. En esta « tienda de segunda mano » efímera, abierta de 10.00 a 18.00 horas, encontrará ropa, accesorios, calzado desde el nacimiento hasta los 7 años y pequeño material de puericultura. Artículos cuidadosamente seleccionados, actuales y a precios muy bajos.

Si desea vender artículos, puede dejarlos la víspera o la mañana de la venta con cita previa (posibilidad de dejarlos en casa con antelación: póngase en contacto con nosotros), después puede dedicarse a sus asuntos, ¡nosotros nos encargamos de la venta! Los artículos no vendidos y los beneficios se recogerán la noche del evento.

Kommen Sie nach Ban-de-laveline und machen Sie Ihre Einkäufe bei einem einzigartigen « Vide-landau », damit Ihre lieben Kleinen für den Sommer « stilvoll » gekleidet sind!

In Form eines Lagerverkaufs von Privatperson zu Privatperson bietet Ihnen der Verein Green City die Möglichkeit, hübsche Nuggets zu finden, ohne Ihren Geldbeutel zu leeren, und fördert gleichzeitig eine Kreislaufwirtschaft, die unserer Umwelt zugute kommt. In diesem temporären Secondhand-Laden, der von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist, finden Sie Kleidung, Accessoires, Schuhe von der Geburt bis zum Alter von 7 Jahren und Kleinkinderpflegeartikel. Es handelt sich um sorgfältig ausgewählte, aktuelle Stücke zu sehr kleinen Preisen.

Wenn Sie Artikel verkaufen möchten, können Sie diese am Vortag oder am selben Morgen nach Vereinbarung abgeben (Möglichkeit, die Ware vorher zu Hause abzugeben: bitte fragen Sie uns), dann können Sie sich um Ihre Geschäfte kümmern, wir kümmern uns um den Verkauf! Die unverkauften Waren und Gewinne werden am Abend der Veranstaltung abgeholt.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES