CONCOURS DE PÉTANQUE 16 rue du stade, 14 mai 2023, Ban-de-Laveline.

Tournoi en doublettes à la mêlée générale proposé par ASCB Détente et loisirs, pour les boulistes amateurs ou confirmés.

Buvette sur place.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 13:30:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. 5 EUR.

16 rue du stade Boulodrome – salle des sports

Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est



Tournament in doublettes with the general scrum proposed by ASCB Détente et loisirs, for the amateur or confirmed bowlers.

Refreshment bar on site.

Torneo de dobles en el scrum general propuesto por ASCB Détente et loisirs, para jugadores de bolos aficionados o experimentados.

Refrescos in situ.

Von ASCB Détente et Loisirs organisiertes Turnier für Amateure und erfahrene Boulisten.

Getränke vor Ort.

