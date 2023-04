COURSE VTT – LE SENTIER DES VACHES 2 Hautgoutte, 16 avril 2023, Ban-de-Laveline.

Venez faire du VTT ou juste encourager les coureurs.

3 parcours pour tout niveaux. En individuel ou en équipe de 2 à 5. N’oubliez pas votre certificat médical ou une licence sportive.

Retrait des dossards de 8h30 à 9h30. Départ des courses à 10h.

Pré-réservation conseillée.

Restauration sur place : jambon braisé.. Tout public

Dimanche 2023-04-16 à 08:30:00 ; fin : 2023-04-16 17:00:00. EUR.

2 Hautgoutte Plateau de Sorémont

Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est



Come and ride your mountain bike or just encourage the riders.

3 courses for all levels. Individuals or teams of 2 to 5. Don’t forget your medical certificate or sports license.

Number collection from 8:30 to 9:30. Start of the races at 10am.

Pre-reservation is recommended.

Catering on site: braised ham.

Ven a montar o simplemente a animar a los ciclistas.

3 recorridos para todos los niveles. Individuales o equipos de 2 a 5 personas. No olvide su certificado médico o licencia deportiva.

Recogida de dorsales de 8h30 a 9h30. Inicio de las carreras a las 10h.

Se recomienda reservar con antelación.

Restauración in situ: jamón cocido.

Kommen Sie zum Mountainbiken oder feuern Sie einfach die Läufer an.

3 Strecken für alle Niveaus. Einzeln oder in Teams von 2 bis 5 Personen. Vergessen Sie nicht Ihr ärztliches Attest oder eine Sportlizenz.

Abholung der Startnummern von 8:30 bis 9:30 Uhr. Start der Rennen um 10 Uhr.

Eine Vorreservierung wird empfohlen.

Verpflegung vor Ort: geschmorter Schinken.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT SAINT DIE DES VOSGES