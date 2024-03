Ban’ ar Bobl Kemperle Salle Jean-Moulin, Bannalec Bannalec, samedi 23 mars 2024.

Ban’ ar Bobl Kemperle L’école Diwan Banaleg organise la sélection du pays de Quimperlé, le samedi 23 mars à salle Jean Moulin à partir de 14h, pour les catégories scolaires, chant à écouter et chant à danser. Samedi 23 mars, 14h00 Salle Jean-Moulin, Bannalec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

L’école Diwan Banaleg organise la sélection du pays de Quimperlé, le samedi 23 mars à salle Jean Moulin à partir de 14h, pour les catégories scolaires, chant à écouter et chant à danser.

Les écoles de Kermoulin de Moëlan sur Mer et Mona Ozouf de Bannalec, et deux classes de Diwan Banaleg participeront au concours.

L’accès à la sélection, salle Jean Moulin, est ouverte à tous ! Venez soutenir nos élèves lors de leur prestation !

Salle Jean-Moulin, Bannalec rue Jean Moulin, 29380 Bannalec Bannalec 29380 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 16 00 27 »}, {« type »: « email », « value »: « stummadur.aep@diwanbanaleg.bzh »}]