Atelier Bambousique Bambouseraie en Cévennes, 3 juin 2023, Générargues.

Atelier Bambousique Samedi 3 juin, 13h00 Bambouseraie en Cévennes Adulte : 14,50 € – Enfant (4 à 13 ans) : GRATUIT – Adulte en situation de handicap : GRATUIT

Durée : 30 min

Au programme : découverte du bambou, initiation à la musique, jeux de percussions sur bambou

Bambouseraie en Cévennes 552 rue de Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://www.bambouseraie.com Parc privé exotique unique en Europe créé sur 12 ha en 1856 par le botaniste Eugène Mazel. Plus de 240 variétés de bambous, érables du Japon, camélias, ginkgos biloba ou allée des séquoias majestueux centenaires s’épanouissent en harmonie et livrent un spectacle unique. Tous les continents sont représentés, révélant ainsi des spécimens d’exception. Nombreux aménagements paysagers impressionnants entre essences rares et regroupements particuliers : bambousarium (sélection d’espèces), labyrinthe végétal, village laotien (son architecture et ses espèces végétales propres au Laos, canne à sucre, bananiers, taros exotiques), vallon du Dragon (jardin japonais créé en 2000, année du dragon, mariage d’éléments aquatiques, minéraux et végétaux), jardin floral, jardin clos des bassins d’Eugène avec les magnifiques reliefs de son paysage époustouflant, mariant l’architecture, les lignes fortes du bassin, l’eau calme des miroirs et l’esprit de la nature de la coulée verte, naturelle où file l’eau vive. Serres datant de la création du site. Collections pour la conservation du patrimoine génétique. Accueil de plasticiens. Création en 2020 de « La balade aérienne », concept écologique pour petits et grands pour prendre de la hauteur en se promenant dans des filets géants entre ciel et terre, comme en apesanteur entre ciel et terre. Jardinerie, boutique, bambousnack. Ouvert du 19 février au 13 novembre depuis Alès, direction Anduze par la D 910, puis 3 km sur la D 129, 552 rue de Montsauve. Parking

