Bambous en Provence Bambous en Provence, 3 juin 2022, Eyragues.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Bambous en Provence

Bienvenue au jardin de bambous en Provence dans un dédale de 1 km d’un parcours fléché où vous allez découvrir tout un monde de grandes variétés de bambous à travers des couleurs, des formes et des graphismes différents, Dans le chemin du tunnel végétal une volière naturelle où niche toute une faune d’oiseaux qui ont pris domicile et qui vont enchanter vos oreilles, Tout le long du parcours toute une collections d’arbustes à fleurs vont vous éblouir par leurs couleurs et vous enivrer par leurs parfums. Durant la visite du jardin, des bassins hors sol avec toute une multidude de plantes aquatiques, Ce jardin est un lieu de calme et de repos où l’on peut s’asseoir sur des bancs et apprendre à se reconnecter avec le monde végétal. Le jardinier se trouvera à l’accueil. Il répondra à toute les questions et vous conseillera sur les plantes du jardin.

6 Euros par adulte, 3 euros pour les 12 à 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans

Visite de la bambouseraie

Bambous en Provence 2388 route de Graveson Petit mas de l’Hermite 13630 Eyragues Eyragues Bouches-du-Rhône



