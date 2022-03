Bambounou + Vanda Forte + Mystique Cabaret Aleatoire, 1 avril 2022, Marseille.

Cette année, c’est du 03 au 05 juin que le Festival Le Bon Air fera danser la nuit jusqu’à l’orée du jour : tout•e•s les noctambules sont invité•e•s à participer à un corps à corps rythmé à Marseille. Le Bon Air Club au Club Cabaret est la première étape de cette version itinérante qui sait rester fidèle à ses points cardinaux. Une douce façon de vous permettre de goûter à nos futures raves éveillées. La programmation se diffusera au fil des villes, s’articulant entre pointures des musiques électroniques aventureuses, héroïnes et héros des scènes locales et des labels émergents. Le Bon Air se laisse alors doucement aller à papillonner lors de cette première date au Cabaret Aléatoire, avec au programme : **BAMBOUNOU** Jeremy Guindo aka @bambounou est le produit d’un vaste paysage intérieur où il erre librement à la recherche d’inspiration. Tout comme ses origines franco-maliennes et polonaises lui ont conféré une solide indépendance musicale, son amour pour l’astrophysique et la science dystopique se distille à travers des interprétations futuristes de la techno britannique, de l’IDM et des musiques tribales, brisant ainsi les axiomes établis de la dance music. Son éclectisme expérimental et sa maîtrise des rythmes 4×4 lui permettent d’attirer très tôt l’attention de Modeselektor (duo allemand réunissant Gernot Bronsert et Sebastian Szary) qui sort deux albums (Orbiting en 2012, Centrum en 2015) et cinq EPs de l’artiste via leur label 50WEAPONS. Les productions avant-gardistes du Français voient ensuite le jour sur le label anglais, géré par Nic Tasker, AD 93. Bambounou revient en 2021 avec le lancement de son propre label Bambe, les sorties BAMBE001 (Cascade, EP solo) et BAMBE002 (Final Conference, EP en collaboration avec Bruce). [https://soundcloud.com/bambounou](https://soundcloud.com/bambounou) **MYSTIQUE** DJ basée à Marseille et « collée au riddim », Mystique soulève les dancefloors du Sud de la France & distribue les cadences en rafale. En club ou sur les ondes radios (Rinse France & Ola Radio), elle se fascine pour la riche culture sound system des diasporas latines, afro-caribéennes et arabes à travers le monde. Entre mélodies populaires et esthétiques hybrides, chacun de ses sets célèbre les meilleures bandes sons de l’hémisphère Sud, trop souvent stigmatisées à tort et absentes des programmations. [https://soundcloud.com/mystique3600](https://soundcloud.com/mystique3600) **VANDA FORTE** @vanda.forteee, musicologue de formation, n’hésite pas à exprimer une esthétique alliant force et vandalisme en portant une attention particulière aux démarches expérimentales dans son processus de production ou dans sa manière de confectionner des DJ set. Vanda commence sa carrière musicale au Maroc en étant chanteuse et multi-instrumentiste. Elle arrive en France en 2018 et se fait un remarquer dans le milieu de la teuf puis grâce aux soirées Meta Zone Libre. [https://soundcloud.com/vanda-forte](https://soundcloud.com/vanda-forte) BILLETTERIE [https://biglink.to/lba](https://biglink.to/lba) Pré-vente early bird : 5€ + frais de location Pré-vente regular : 10€ + frais de location

