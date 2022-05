BAMBOU RELEASE PARTY + PARK

2022-06-09 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-09 23:00:00 23:00:00 Lancés l’an dernier en période de déconfinement et de retour progressif aux concerts, les Jeudis du cloître font leur retour cette saison !

On se retrouve tous les jeudis du 2 juin au 7 juillet pour des concerts dans le magnifique cloître des Trinitaires : un plein air éphémère pour laisser arriver l’été à la cool. Bambou est un trio originaire de Metz qui délivre un rock léché et efficace, tout en se démarquant des codes classiques du genre. Leur musique se développe autour de riffs marquants, dissimulant des tournures rythmiques et harmoniques très progressives. Cherchant constamment à allier l’efficacité à la sophistication, la production puissante de leurs morceaux emprunte des codes à l’électro et au hip-hop. Après un EP sorti en 2017, BAMBOU dévoile enfin son 1er album éponyme en avril 2022. Alors que Frànçois & The Atlas Mountains s’est imposé comme une référence de la pop française des 15 dernières années, Lysistrata suit le même chemin en tant que représentant de la nouvelle génération rock saturé et désinvolte. Sur le papier, retrouver ces deux noms investis sur un même projet aurait semblé improbable. C’est pourtant bien réel avec PARK, nouveau groupe composé de Frànçois Marry, Ben Amos Cooper, Théo Guéneau et Max Roy, dont le premier album devrait sans mal marquer les esprits en 2022 ! +33 3 87 74 16 16 https://www.citemusicale-metz.fr/agenda/jeudis-du-cloitre_bambou-park Bambou dernière mise à jour : 2022-05-25 par

