Le bambou : plante merveilleuse et matériau incontournable en Extrême-Orient ! Après une petite enquête dans les salles du musée sur les multiples vertus de cette plante, venez découvrir les magnifiques tressages de bambou de l’artiste vannier Tanabe Chikuunsai IV présentés dans le cadre de l’exposition Eloge de la lumière – Pierre Soulages / Tanabe Chikuunsai IV. Durée : 1 heure | Adultes & enfants accompagnés dès 6 ans CHF 15.- par adulte / CHF 5.- par enfant Pass sanitaire obligatoire

Le bambou, plante merveilleuse et matériau incontournable en Extrême-Orient. Après une petite enquête dans le musée, découvrez les magnifiques tressages de bambou de l'artiste Tanabe Chikuunsai IV. Fondation Baur – Musée des arts d'Extrême-Orient

