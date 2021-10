Paris Maison de la culture du Japon île de France, Paris BAMBOU DE BEPPU Maison de la culture du Japon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

BAMBOU DE BEPPU Maison de la culture du Japon, 23 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 23 au 27 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

DE L’OBJET UTILITAIRE À L’ŒUVRE D’ART Depuis les temps anciens, les Japonais apprécient le bambou aussi bien dans la vie de tous jours que pour la cérémonie du thé. À Beppu, sur l’île de Kyûshû, le bambou de la région est utilisé pour la fabrication à la main d’ustensiles du quotidien, de pièces décoratives et d’objets artisanaux tels que les corbeilles à fleur. Cette exposition présente des réalisations de deux artistes et d’un fabricant. Expositions -> Autre expo Maison de la culture du Japon 101 quai Branly Paris 75015

6 : Bir-Hakeim (68m) 6 : Passy (390m)

Contact :Maison de la culture du Japon à Paris 0144379500 https://www.mcjp.fr

Date complète :

