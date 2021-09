Bamboo Orchestra Trio Aix-en-Provence, 9 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Bamboo Orchestra Trio 2021-10-09 20:30:00 – 2021-10-09 Amphithéâtre de la Verrière 8-10 Rue des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La richesse sonore et visuelle des instruments traditionnels et originaux en bambou en fait un spectacle surprenant, créant ainsi une musique vivante insolite, inclassable aux morceaux tantôt doux et apaisants, puis pimentés et décapants. Dans la culture traditionnelle japonaise, les cinq éléments issus du Bouddhisme qui constituent le Godai sont, par ordre croissant de puissance, chi (« terre »), mizu (« eau »), ka ou hi (« feu »), kaze (« vent ») et kū (« vide »). Ce dernier est parfois associé au ciel, à la foudre ou au paradis.



Musiciens et danseurs crée ensemble des tableaux où tous sont à la fois percussionnistes et danseurs dans une subtile chorégraphie.



Distribution :

Makoto Yabuki : composition, arrangements, facture des instruments, percussions

Guillaume Bonnet : percussions

Rémi Bennhamias : percussions



Danse :

Sinath Ouk : chorégraphies et danse

Pierre Boileau-Sanchez : danse

Pour cette nouvelle création, à l’occasion du Festival MUS’iterranée, Bamboo Orchestra revient ici aux origines, il crée un spectacle où ses sons organiques se mêlent à la danse.

+33 4 42 38 81 33

