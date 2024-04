Bamboches Botaniques Jardin Botanique de l’Evêché Limoges, samedi 18 mai 2024.

Bamboches Botaniques Dadanko Production vous invite à la première Bamboche Botanique de l’année au Jardin de l’Evêché, pour une journée fusionnant musiques électroniques, marché d’artisans et ateliers créatifs. Samedi 18 mai, 15h00 Jardin Botanique de l’Evêché

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Dès 15h, une programmation de Dj’s uniquement féminine vous sera proposée avec à l’affiche : SÔNGE, Peau D’orange, Arda L.L., et Bucked floor .

Profitez également d’un mini marché tout au long de l’évènement avec une friperie, une maison d’édition indépendante, une vente d’objet d’art en céramique, de bijoux artisanaux et d’infusions de plantes bio et locales.

Arrêtez-vous quelques minutes pour vous détendre vous avec un livre dans notre espace chill.

Participez à des ateliers de création; de la céramique à la gravure sur Tetrapack en passant par le Feutrage, ou encore initiez-vous au zéro déchets. En fin d’après-midi rejoignez une balade botanique afin de découvrir les plantes médicinales.

Vous retrouverez également sur place le FoodTruck La D’wicherie et une buvette.

Tarif : Entrée Libre/Inscription fortement conseillé pour les ateliers (prix variable selon les ateliers)

Renseignements / lien inscription : Bambochesbotaniques@gmail.com

Jardin Botanique de l’Evêché Place de l’Evêché Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:Bambochesbotaniques@gmail.com »}]

