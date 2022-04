Bamboche Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bamboche Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement

2022-04-29 – 2022-05-01

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement 5 5 -> world music à la mode électro avec le groupe de musique Radio Tutti & Barillas Sisters le vendredi 29 avril à 20h30



-> spectacle autobiographique musique live avec “Bien, reprenons” par la Compagnie de théâtre Muerto Coco le samedi 30 avril à 15h



-> “le grand bal hip-hop” avec la troupe du danseur Miguel Nosibor (compagnie En Phase) le samedi 30 avril à 18h



