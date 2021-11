Bambara – Rock School Barbey Rock School Barbey, 13 mars 2022, Bordeaux.

Rock School Barbey, le dimanche 13 mars 2022 à 18:00

Souvent comparés au parrain **Nick Cave** et ses ballades meurtrières, pas très loin du **Gun Club** ou des **Wipers**, les New-Yorkais délivrent un punk sombre et poisseux, une cavalcade haletante mise en image dans la pénombre. Cousin américain de la nouvelle furie déclenchée dans les îles britanniques, à l’image de **Idles** (avec qui **Bambara** a souvent partagé l’affiche), **Shame** ou **Murder Capital**, **Bambara** se révèle électriques et vénéneux en live. Un seul rendez-vous pour les voir : dimanche **13 Mars 202**2 à 18h en **Barbey Indie Club** !

10€ (Prévente) / 13€ (Sur place)

Bambara, trio post-punk/noise de New York est revenu en 2020 avec « Stray », un 4e album qui fait faire un bond monumental au groupe : plus expérimental, toujours radical, mais aussi plus accessible.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



