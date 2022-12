BAMBA WAY QUARTET Le Baiser Salé, 20 janvier 2023, Paris.

Le vendredi 20 janvier 2023

de 19h00 à 20h40

. payant Tarif web : 20 EUR Tarif sur place : 25 EUR

A la croisée des musiques du monde et du jazz, entre blues et gospel, Bamba Way Quartet présente un répertoire de qualité, accessible à tous et dans lequel le public se retrouve.

Aïcha Kara voix/guitare/compos, Philippe Champion trompette/bugle, Laurent Lannuzel guitare, Rémi Duranel cbasse

A la croisée des musiques du monde et du jazz, entre blues et gospel, Bamba Way Quartet présente un répertoire de qualité, accessible à tous et dans lequel le public se retrouve.

Aïcha Kara, originaire du Sénégal, chanteuse autrice compositrice et interprète, a en elle l’amour du chant des mélodies de son pays. Aussi à l’aise dans les musiques modernes que traditionnelles, sa carrière professionnelle en solo commence après avoir côtoyé́ et travaillé avec de grandes figures de la musique sénégalaise mais aussi africaine : Tiken Jah Fakoly, Elie Kamano … Souvent comparée aux grandes voix africaines telle Rokia Traoré, ses textes empreints de spiritualité et de messages de paix, nous rappellent les spirtuals et les blues des Noirs américains.

La musique du Quartet explore le dialogue entre la voix d’Aïcha et la trompette (ou bugle) de Philippe Champion. Compositeur, et trompettiste de jazz et des musiques improvisées, il a joué avec les plus grands musiciens de jazz, Steve Lacy, Rob Mazurek, Famoudou Don Moye, Ernest Dawkins…. Leader de son propre groupe le Lipazz Trio, il enseigne également au département jazz du Conservatoire de musique de Brest. Laurent Lannuzel (guitare) et Rémi Duranel (contrebasse), arpenteurs des scènes musiques de monde et jazz, assurent la partie rythmique et le groove du quartet.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/bamba-way-quartet

BAMBA WAY QUARTET