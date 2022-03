Bamako à Paris Le 360 Paris Music Factory, 12 mars 2022, Paris.

Du 1er au 31 mars, retrouvez une large programmation autour de Bamako à Paris, organisé par Africapitales. Le 12 mars, rencontre-débat au 360 Paris !

Rencontre-débat : ICC et Lien Social

Le programme Accès Culture a pour objet de renforcer le lien social en Afrique, en valorisant l’action culturelle au service des publics les plus éloignés de l’offre culturelle (pour des raisons sociales, économiques, culturelles et/ou géographiques). Les trois projets sélectionnés au Mali favorisent le lien social et les collaborations entre acteurs culturels maliens et français dans une dynamique de médiation culturelle (sensibilisation et éducation artistique ; initiation à une pratique artistique ; mise en place de rencontres et festivals). Mais quels sont concrètement les outils mis en place pour faire lien ? La médiation culturelle a-t-elle réellement un impact social ?

L’enjeu dans cette rencontre sera de comprendre la manière dont les acteurs du programme Accès Culture en France et au Mali pensent et agissent le lien social. Trois projets seront présentés autour : de la musique (« Balatronix » porté par wokloni et Africolor), de la marionnette (la cie Nama et la cie Là Hors De) et du théâtre forum (« Mousso Ya Guindo » porté par l’association Anw Jigi Art et la cie Les Asphodèles).

Présentation du programme Accès Culture

Présentation des lauréats et diffusion des vidéos de présentation de leur travaux

Discussion sur les enjeux de la création, des binômes internationaux et du fait de faire lien social

Rencontre-débat : Union des Ambassadeurs

Atelier-discussion autour des enjeux et défis de la re-patriation

Comment les diasporas portent les réalités du moment, point de démarrage d’une réflexion autour de comment nous réagissons à la situation actuelle et les enjeux que les diasporas traversent ; comment créer une synergie entre les positions actuelles.

Le retour

Les synergies possibles entre local et international

Les stratégies portées (interculturalité, projets de développement) »

