BAMAHIA – BATUCADA Saint-Brevin-les-Pins, 5 août 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

BAMAHIA – BATUCADA Plage Basle Centre ville des Pins Saint-Brevin-les-Pins

2022-08-05 – 2022-08-05 Plage Basle Centre ville des Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

La batucada BamaHIA s’inspire de musique percussive aux tendances brésiliennes et africaines.

Avec plus de 200 représentations au compteur et après 7 années sur les routes de France et de Navarre la batucada BamaHIA rencontre aujourd’hui un nouveau souffle avec un groupe à la gniak sans failles qui démarre au quart de tour dès que l’occaz se présente.

On s’y échauffe l’hormone et l’oreille.

À bon entendeur !

On vous aura prévenu …

La batucada BamaHIA s’inspire de musique percussive aux tendances brésiliennes et africaines.

Avec plus de 200 représentations au compteur et après 7 années sur les routes de France et de Navarre la batucada BamaHIA rencontre aujourd’hui un nouveau souffle avec un groupe à la gniak sans failles qui démarre au quart de tour dès que l’occaz se présente.

On s’y échauffe l’hormone et l’oreille.

À bon entendeur !

On vous aura prévenu …

Plage Basle Centre ville des Pins Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-29 par