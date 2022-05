Balzac-Spiewak Le Chef-d’œuvre inconnu d’Honoré de Balzac Mairie du 16e arrondissement, 17 mai 2022, Paris.

Du mardi 17 mai 2022 au mercredi 08 juin 2022 :

. gratuit

Jusqu’au 8 juin venez découvrir l’exposition photo de Julien Spiewak dans la salle du tribunal de la Mairie du 16e.

Après lecture du Chef-d’œuvre inconnu d’Honoré de Balzac, Julien Spiewak est stupéfait ! Non seulement tout « parle » au photographe dans ce conte fantastique de Balzac, mais certaines phrases – qu’il s’empresse d’annoter – semblent avoir été écrites pour lui, se référant au plus près aux images qu’il a déjà réalisées pour sa série de photographies Corps de style.Dans cette exposition Balzac-Spiewak, Julien Spiewak propose une citation de Balzac, extraite du Chef-d’œuvre inconnu, et une photographie que l’artiste a réalisée dans un musée en associant des œuvres d’art et une partie du corps humain. L’artiste présente également la reproduction du texte complet de Balzac, avec ses annotations dans la marge.Dominique Baqué voit en Julien Spiewak « la version heureuse de Frenhofer, le vieillard fou et suicidé ». Car là où Frenhofer échoue, Spiewak réussit à insuffler la vie dans l’art, et d’une double façon : en revivifiant le texte de Balzac, avec lequel il entre en écho et noue de surprenantes affinités électives, et en faisant revivre intérieurs de style et espaces muséaux avec ses corps de chair.

Mairie du 16e arrondissement 71, avenue Henri Martin 75016 Paris

Contact : https://mairie16.paris.fr/pages/balzac-spiewak-le-chef-d-oeuvre-inconnu-d-honore-de-balzac-21134

