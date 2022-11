Balzac face à la photographie Maison de Balzac (musée et bibliothèque) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Balzac face à la photographie Maison de Balzac (musée et bibliothèque), 8 novembre 2022, Paris.
Du mardi 08 novembre 2022 au dimanche 15 janvier 2023

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. gratuit

Quand la photo montre le poids des mots. « Balzac face à la photographie » offre pour la première fois un aperçu de la collection de photographies du musée. En parallèle, les étudiants de l’École et Lycée des métiers d’arts et du design Auguste Renoir ont réalisé un travail photographique prenant appui sur des textes de La Comédie humaine. La Maison de Balzac possède un fonds de photographies dont la plupart ont été acquises pour leur valeur documentaire qui comporte des vues des demeures successives de Balzac avant destruction, des portraits d’amis ou de relations, des représentations théâtrales, des photogrammes de films inspirés par La Comédie humaine. Figurent également dans ce fonds quelques œuvres qui s’inscrivent dans l’histoire de l’art, comme le daguerréotype d’Auguste Bisson – unique photographie connue de Balzac -, l’ensemble réalisé par Pol Bury pour la Théorie de la démarche, de Balzac, des portraits d’écrivains photographiés par Doisneau, ou le travail plus récent d’Olivier Blanckart ou encore d’Élizabeth Lennard. Malgré leur qualité, ces photographies à vocation documentaire ou artistique ne servent pas à l’objectif que s’est aujourd’hui fixé le musée : communiquer à ses visiteurs l’envie irrépressible de lire ou de relire Balzac. Convaincus de la richesse de la photographie, le musée et le lycée des métiers d’art et du design Auguste Renoir (Paris 18e) ont proposé à une classe de BTS photographie de démontrer que cet outil permettait également de faire comprendre au spectateur la modernité et l’universalité des romans de Balzac. L’exposition confrontera ainsi deux conceptions de la photographie : celle qui documente la littérature, avec un florilège tiré des collections du musée, et celle qui fait apprécier le poids des mots, avec les meilleurs travaux et le regard de ces jeunes étudiants. En collaboration avec le lycée des métiers d’art et du design Auguste Renoir (Paris 18e). Avec le soutien du Cercle des amis de la Maison de Balzac. Commissaires : Françoise Paviot, historienne et enseignante, et Yves Gagneux, directeur de la Maison de Balzac. Productrice : Florence Briat-Soulié Maison de Balzac (musée et bibliothèque) 47 rue Raynouard 75016 Paris Contact : https://www.maisondebalzac.paris.fr/fr/ecouter-voir-visiter/expositions/expositions-venir/balzac-face-la-photographie 0155744180 https://www.facebook.com/MaisondeBalzac https://www.facebook.com/MaisondeBalzac https://www.maisondebalzac.paris.fr/fr/ecouter-voir-visiter/expositions/expositions-venir/balzac-face-la-photographie

