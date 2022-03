BALTHAZAR NATUREL QUARTET Le Baiser Salé, 3 mai 2022, Paris.

Au fil de compositions originales, découvrez un quartet énergique et enivrant, nous comblant de poésie.

La rencontre de ces quatre musiciens initiée par Balthazar Naturel est exceptionnelle et à ne pas manquer ! La résidence #JazzDeDemain permet au jeune saxophoniste d’explorer sonorités surprenantes et projets pleins d’avenir : De la flûte au cor anglais à pédales à effets en passant par l’univers onirique du groupe « Monsieur Mâla », tout cela se passe sur la scène du Baiser Salé ! Le quartet du jour est le suivant : Léo Montana, pianiste d’origine brésilienne, débordant de créativité et accompagnant entre autres, Anne Paceo et Naïssam Jalal; Damien Varaillon, contrebassiste sillonnant clubs de jazz parisiens et festivals internationaux ; Stéphane Adsuar batteur au jeu moderne, formé à la Berklee, jouant aux côtés de Frédéric Boray et Damien Varaillon dans le « Butterflies Trio » et enfin, Balthazar Naturel, plébiscité pour ses solos magnifiques et son phrasé mélodieux a eu l’occasion de parcourir le monde notamment avec Etienne Mbappé & The Prophets ou encore avec le big band d’Ernesto Tito Puentes. #SoyezCurieux

Balthazar Naturel sax, Leo Montana piano, Damien Varaillon cbasse,

Stéphane Adsuar batterie

