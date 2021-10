BALTHAZAR NATUREL Le Baiser Salé, 2 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 2 novembre 2021

de 19h30 à 20h45

payant

Jazz improvisé en énergie et en poésie, la musique du trio est de celles qui accompagnent et jalonnent les rêveries les plus étranges !

Le cor anglais – c’est une première – est, grâce à un système novateur, au cœur de ce trio électrique parsemé d’effets sonores. Artiste résident du Baiser Salé depuis 2016, Balthazar Naturel est aujourd’hui l’un des musiciens les plus actifs et demandés de sa génération. Il multiplie les projets (Monsieur Mâla, le quintet de jazz fusion aux multiples influences né sur la scène du Baiser Salé ; Cows on Mars le quartet franco-allemand de jazz contemporain, Freezone…) et les instruments (saxophones, flûte, hautbois, cor anglais, clarinettes et contrebasse). Du duo au big band et de toutes aspirations musicales, il a eu l’occasion de parcourir le monde notamment avec Etienne Mbappé & The Prophets ou encore avec le big band d’Ernesto Tito Puentesen. Plébiscité pour ses solos magnifiques et son phrasé mélodieux, Balthazar développe un univers musical riche et personnel. #SoyezCurieux !

BALTHAZAR NATUREL cor anglais et effets, BLAISE CHEVALIER cbasse, BAPTISTE THIÉBAULT batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

BN