BALTHAZAR ANNIVERSAIRE: FOOD SENTIMENTALE Vendredi 24 novembre, 19h00 BALTHAZAR

Vendredi, c’est réunion de Prix Nobel !

Tablées de copain, gamelles qui cognent, coup de cuillère à pot, œil qui pétille, pâté cornichons, hommage à Nino Ferrer, Santiag aux pieds, blagues du dimanche et…

KARAOKAY

Un dîner qui ravit les papilles et qui dézingue tes oreilles ou ta dignité.

Viens avaler un morceau de bonheur et écouter ta pote chanter Sous le vent

Viens te mettre un petit coup dans la musette et chanter à tue-tête du Joooohny !

Premier karokay de l’histoire du Baltha pour cette partie 2 de notre deuxième anniversaire !

BALTHAZAR 6 rue Santeuil, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://balthazar.family/ https://www.facebook.com/Balthazar.family?ref=page_internal;https://www.instagram.com/balthazar.family/ Bistro, Cave, épicerie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

