L'une moins connue, l'autre ultracélèbre, des symphonies composées dans des circonstances mystérieuses, contemporaines de Don Giovanni et des premiers déboires matériels. Toutes deux fiévreuses et tourmentées. Le programme est complété par « Infelice », scène mozartienne de Mendelssohn destinée à la légendaire Maria Malibran. Mozart : classique ou déjà romantique ? Thomas Hengelbrock et le Balthasar Neumann Ensemble rouvrent le débat dans un programme composé de ses avant-dernières symphonies au Grand Théâtre de Provence

