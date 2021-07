Balthasar Neumann Ensemble Aix-en-Provence, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Balthasar Neumann Ensemble 2021-07-04 – 2021-07-04 Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud 21 Rue Gaston de Saporta

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

15 50 Edith Wiens, fidèle mentor, a porté cette année son dévolu sur Elias de Mendelssohn, l’un des plus beaux oratorios romantiques, influencé par Bach et Haendel, et résonnant très fort avec les débats religieux de notre temps. Les jeunes artistes se font prophètes et le Balthasar Neumann Ensemble, sous la direction de Duncan Ward, illumine le Conservatoire Darius Milhaud de ferveur et de grâce.

Le concert final de la Résidence de chant est toujours un moment particulièrement prisé par le public, avide de découvrir les talents de demain. Venez applaudir les chanteuses et chanteurs de l’Académie au Conservatoire de musique Darius Milhaud

dernière mise à jour : 2021-06-17 par