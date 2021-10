Baltasar Samper – El ritme amnèsic Médiathèque José Cabanis, 1 octobre 2020, Toulouse.

Baltasar Samper – El ritme amnèsic

Médiathèque José Cabanis, le jeudi 1 octobre 2020 à 15:00

Ce n’est pas une histoire quelconque. Ce n’est pas un récit isolé. C’est l’histoire d’une époque marquée par la guerre et la misère. Une histoire de succès et de gloire, mais aussi de tristesse et d’amertume. Baltasar Samper, un des musiciens les plus reconnus de la II République Espagnole, est le protagoniste de ce film. Projection dans le cadre de Cinéma Libre à la Bibliothèque. La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et animée par Nicolas Potin, intervenant cinéma.

2020-10-01T15:00:00 2020-10-01T17:00:00