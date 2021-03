Strasbourg Association Ballade Strasbourg Balsika, fraterniser en musiques Association Ballade Strasbourg Catégorie d’évènement: Strasbourg

le dimanche 21 mars à Association Ballade

Un projet utopique : réunir dans un même orchestre des jeunes musiciens alsaciens et de toutes des Balkans dans un orchestre, espace de créativité, d’émotion partagée, de fraternité Ce film suit cette joyeuse armée de la tolérance durant l’été 2018, voyageant du Montenegro à la Bosnie-Herzégovine et à l’Alsace, des petites musiques en bandoulière, discutant librement de leurs pays, leurs cultures, leurs religions réciproques, mélangeant des chants turcs, slovènes, allemands…, des musiques klezmers, des rythmes des Balkans. Cet événement on-line est le prélude à un concert et bal masqué qui ont lieu au Baggersee en mai en partenariat avec la DICRAH. En mai, retrouvez-nous pour des ballades sur les pas de peuples voyageurs et un bal masque pour démasquer les discriminations.

Gratuit On line

BALkan ALSace musIKA : BalsiKa Le Film Association Ballade 25 rue Jacob 67200 Strasbourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T11:00:00 2021-03-21T12:00:00;2021-03-21T18:00:00 2021-03-21T19:00:00

