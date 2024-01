Balsan, au fil des traditions et de l’industrie Châteauroux, vendredi 1 mars 2024.

Cette visite vous conduira dans les allées du parc Balsan où vous sera contée l’histoire des châteaux et de l’usine éponyme, et se terminera au Musée des Arts et Traditions Populaires où vous (re)découvrirez l’artisanat et les arts berrichons.

Sur les rives de l’Indre, le parc Balsan dissimule entre ses arbres centenaires deux petits châteaux, vestiges vibrants d’une révolution industrielle aussi riche que trépidante. Celle-ci marqua notamment l’apogée de la manufacture des draps Balsan qui jouxte le parc. Ce dernier abrite également le musée des arts et traditions populaires qui célèbre l’artisanat ancestral du drap et des collections populaires locales qu’il vous sera permis de découvrir au cours de la visite.5 EUR.

