18, Chemin des Villauds, Meylan (38), le vendredi 8 avril à 20:00

Entrée : adhésion à l’association (5 €) **Vendredi 8 avril 2022** – 20h – 20h30: invitation/initiation/mise en bouche aux danses du bal – 20h40 – 23h30: Les deux groupes interviendront en alternance – **[Pied Levé](https://sites.google.com/view/piedleve/accueil)** (collectif agglo, aux origines du folk et après ) – **[ATTrape-Pied](http://www.folkatp.fr/groupe/attrape-pied/)** (du Breton pêchu comme on l’aime ) *source : événement [Bals au Clos des Capucins à 20h 8 avril à Meylan](https://agendatrad.org/e/36133) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5 euros

organisé par MeylanFolk

